Funsat e Universidade Insted realizam 1º Simpósio de Empregabilidade em Campo Grande

Em uma entrevista exclusiva ao Podcast Nota 10 do Jornal O Estado, o diretor da Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande – MS, Paulo da Silva, compartilhou informações sobre importantes eventos e iniciativas na capital de Mato Grosso do Sul. O órgão visa impulsionar a empregabilidade e a qualificação profissional com essas ações.

Simpósio de Empregabilidade em parceria com a Insted

Na próxima terça-feira, dia 8 de agosto, a Funsat realizará o 1º Simpósio de Empregabilidade em parceria com a Universidade Insted. O evento reunirá cerca de 50 empresários para discutir o mercado de trabalho em Campo Grande. Segundo Paulo da Silva, o mercado na cidade é movimentado, com um grande número de vagas disponíveis, mas há dificuldades em preencher essas posições. O simpósio visa entender os desafios enfrentados tanto pelos empregados quanto pelos empresários, traçando estratégias para melhorar a colocação de trabalhadores e atender às necessidades das empresas.

Escola de Qualificação e Cursos da Funsat

A Funsat recebeu apoio da prefeitura para desenvolver o mercado de qualificação profissional na cidade. A instituição possui uma escola de qualificação que oferece diversos cursos, como Higiene e Produção de Alimentos, Cuidador de Idosos e Técnico de Vendas. No primeiro semestre de 2023, mais de 700 alunos foram atendidos em mais de 30 turmas. Com a possibilidade de receber recursos do governo federal, por meio do programa Pronatec, nos meses de outubro, novembro e dezembro, a Funsat planeja expandir ainda mais os cursos e ajudar a qualificar a mão de obra local.

Aumento da procura por empregos no fim do ano

Paulo da Silva destaca que o período que se inicia em setembro até o final do ano é marcado por uma procura intensa por freelancers e empregos temporários, impulsionado por eventos como a Black Friday, Dia dos Pais e Dia das Crianças. As vagas temporárias, inicialmente abertas para atender a essa demanda aquecida, podem se tornar efetivas caso o profissional se destaque durante o contrato temporário.

Campo Grande, a capital das oportunidades

O Diretor da Funsat ressalta que Campo Grande tem experimentado um cenário positivo em relação à empregabilidade, com um saldo de aproximadamente 5.500 empregos no início de 2023. Ele enfatiza que, apesar de ser considerado pouco para uma capital, esse número representa um avanço significativo na reversão de um quadro anterior de desemprego acentuado. Paulo atribui esse crescimento ao desenvolvimento de polos de rotas bioceânicas, latino-americanas e tecnológicas na cidade, atraindo investidores e empresas de outros países.

Maior Feirão de Empregabilidade de Campo Grande

Para dar continuidade aos esforços em prol da empregabilidade, no dia 28 de agosto, a Funsat realizará o maior Feirão de Empregabilidade da cidade. O evento contará com a presença de 50 empresas, suas equipes de Recursos Humanos e a oferta de 1.500 vagas de emprego direto. A iniciativa proporcionará aos candidatos a oportunidade de saírem do feirão com propostas de emprego efetivas. O Diretor da Funsat destaca que o mercado de trabalho na área da saúde também terá espaço no feirão, com a participação de hospitais e laboratórios interessados em ofertar vagas por meio da fundação.

Paulo da Silva enfatiza o papel fundamental do emprego na construção de uma vida digna e ressalta o compromisso da Funsat em oferecer o maior número possível de oportunidades de trabalho para a população de Campo Grande. A fundação tem se empenhado em promover a inclusão social por meio do trabalho, buscando sempre aprimorar suas ações e programas para atender às demandas do mercado e das pessoas em busca de emprego e qualificação profissional.