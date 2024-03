Leilão virtual de gado em Campo Grande registra média de R$ 2.348/cabeça

Nova edição do “Leilão Virtual de Corte” foi promovido no dia 14 de fevereiro com a oferta de animais para cria, recria e engorda, filmados em diversas propriedades sul-mato-grossenses.

Realizado em Campo Grande, o tradicional balcão eletrônico movimentou R$ 1,7 milhão com a comercialização de 744 reses. A média geral chegou a R$ 2.348/cabeça.

O leiloeiro rural Áureo Rodrigues (Tico) coordenou as captações dos lances em estúdio. A organização do evento comercial, que foi transmitido pelo Rural Play, ficou a cargo da Reata Remates e LN Leilões Rurais. Pagamentos: à vista.

Com informações DBO Rural