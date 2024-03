Último dia para se inscrever no programa Escola de Música da UFMS

Projeto oferece 18 modalidades para crianças, adolescentes e adultos

A Escola de Música da UFMS oferece 285 vagas para a prática de instrumentos musicais de corda e de sopro; de musicalização infantil; coro e teoria musical. As matrículas podem ser realizadas pelas comunidades interna e externa até o dia 11 de março, nos formulários on-line disponíveis na página do programa.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, e será cobrada uma taxa única semestral de R$ 200 para os participantes. Serão ofertadas aulas de violão, violino e flauta doce, para turmas iniciantes e intermediárias; musicalização infantil, para crianças de um a cinco anos; coro CanteMus – laboratório da voz, a partir de 15 anos; PCIU!Alfa – Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS, para crianças de 8 a 14 anos; técnica vocal em conjunto; iniciação ao solfejo; e introdução à teoria musical.

A taxa de inscrição não será cobrada para os inscritos nas turmas do coro CanteMus e de iniciação ao solfejo, além de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. Ainda serão reservadas 10% das vagas para estudantes de graduação e pós-graduação, regularmente matriculados na UFMS, em situação de vulnerabilidade social comprovada. No caso de candidatos menores de idade, é preciso anexar o Termo de Compromisso do Responsável, que garante frequência nas aulas.

Modalidades

O professor do Curso de Música, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, Edison Valério Verbisck, que atua nas aulas de violino, explica que não existe limite de idade para os inscritos. “São utilizados métodos de Ensino Coletivo de Violino, além de um repertório compatível com o nível de cada turma. Sempre são realizadas apresentações públicas no fim de cada semestre, um momento importante para os alunos mostrarem o que aprenderam e terem a experiência de palco”.

Na prática do violino, serão oferecidas três turmas: iniciação, intermediário 1 e intermediário 2. É necessário ter instrumento próprio, de tamanho adequado à idade do participante, e para as aulas de nível intermediário, é preciso ter participado das turmas anteriores ou comprovar estudo do instrumento. O professor ainda reforça que para a turma de iniciação, não é preciso saber tocar o violino, apenas interesse e disposição para aprender algo novo.

Para os interessados em trabalhar a voz, as oportunidades estão abertas para crianças e adultos. No grupo PCIU!Alfa, os alunos que já frequentavam as aulas no ano passado podem fazer a renovação da matrícula, e ainda existem vagas remanescentes para novos integrantes a partir de 8 anos. Entre os adolescentes e adultos, o coro CanteMus é destinado a egressos do Curso de Música ou coralistas com experiência, que queiram aperfeiçoar as técnicas de canto. Outra alternativa é a técnica vocal em conjunto, coro que recebe alunos iniciantes a partir de 15 anos.

“No CanteMus a inscrição não significa que os interessados estão selecionados. Significa que ela vão ser chamadas para fazer parte de uma seleção, porque precisamos de vozes em número equilibrado”, justifica a coordenadora e regente do projeto, Ana Lúcia Gaborim.

O pró-reitor reforça que as aulas de teoria musical são o principal complemento do programa, e que os candidatos podem escolher o instrumento que desejam trabalhar e aproveitar para se aprofundarem na parte teórica.

A experiência musical também abrange a primeira infância, com a musicalização infantil de um a cinco anos. As aulas têm duração de 45 min, e é importante que os pais, mães ou responsáveis participem ativamente das dinâmicas nas turmas até três anos. As crianças terão contato com canto coletivo, diversos instrumentos musicais, jogos rítmicos e músicas de múltiplos gêneros, ao mesmo tempo em que a equipe trabalha de maneira lúdica as propostas que trabalham conceitos sonoros musicais dentro das culturas da infância.

Como orientadora do projeto, a professora Mariana Stocchero reforça que o acesso à educação musical de qualidade é um direito das crianças. “Há diversos estudos que abordam os efeitos da prática musical na primeira infância: estímulo ao desenvolvimento da linguagem, estimulo à criatividade, benefícios para a saúde mental são alguns exemplos. No entanto, é importante considerar que a música é uma manifestação inerente ao ser humano, que em diversas épocas e culturas permeou e permeia a vida das pessoas, possuindo variadas funções”.

O início das aulas está previsto para 16 de março, e os participantes que tiverem 75% de frequência, além de aprovação na avaliação final individual – a depender da modalidade cursada, receberão certificado de conclusão de curso de extensão. As dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected]