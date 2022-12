Semeadura de soja é concluída em Mato Grosso do Sul

Com uma uma estimativa de colher 53 sacas/hectare e produzir de 12,3 milhões de toneladas. Mato Grosso do Sul concluiu o plantio da safra da soja 22/23, atingindo 3,842 milhões de hectares com 100% da área estimada semeada. A operação foi finalizada dentro da média dos últimos cinco anos, de acordo com o Boletim da Agricultura da Casa Rural, produzido pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, Sistema Famasul e Governo do Estado, que aponta ainda.

No cenário estadual, as lavouras apresentam boas condições em 97% das áreas e condições regulares em 3%. A região sul, composta pelos municípios de Itaporã, Douradina, Dourados, Deodápolis, Angélica, Ivinhema, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Vicentina, Caarapó e Juti é a que apresenta maior desenvolvimento fenológico da cultura, com plantas que chegam ao estádio R4, indicado pelo completo desenvolvimento da vagem e apresenta os mesmos indicativos estaduais quanto as condições das áreas.

“Encerramos a operação de semeadura com um pequeno atraso neste ano, porém, temos melhores condições de solo, plantas com maior sanidade e menor ocorrência de insetos e doenças. Os produtores estão cada vez mais preocupados com técnicas de manejo assertivas e sustentáveis e isso tem se mostrado a campo. Até o momento, as condições das lavouras estão favoráveis para uma safra de bons resultados em nosso Estado”, destaca o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi. Já a comercialização futura dos grãos permanece em 20%, ao preço médio de R$ 156,41. Já as vendas da safra anterior, atingiram 94,60% ao preço médio de R$ 169,08.

Clima

A maioria das chuvas está ocorrendo de forma isolada e com isso, há grande variação na precipitação acumulada, inclusive dentro das propriedades, proporcionando diferentes condições para o desenvolvimento das plantas. O Sistema de Previsão Global indica tempo instável para essa quarta-feira, (7); com probabilidade de chuva fraca a moderada na maior parte das regiões. No restante da semana, as chuvas se afastam, porém, na região centro-norte e nordeste não se descarta a ocorrência de chuvas e tempestades.