Iagro intensifica ações para fortalecimento da sanidade florestal em MS

A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) tem priorizado ações de capacitação e parcerias para fortalecimento da defesa sanitária florestal no Estado. No período de 09 a 11 agosto, o governo do Mato Grosso do Sul esteve presente na 5ª EXPOFOREST 2023, na região de Ribeirão Preto – SP, junto a maior feira florestal dinâmica da América Latina e uma das principais no mundo.

Na ocasião, técnicos da Agência estiveram presentes e puderam conhecer novas tecnologias e inovações empregados para a produção de florestas plantadas no Brasil. E, ainda, apresentaram aos visitantes que estiveram no estande da SEMADESC, as ações estruturantes e de políticas públicas adotadas pelo Estado para atrair investimentos na região leste do MS, conhecida como “vale da celulose”.

Em seguida, e com apoio da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Planta (REFLORE MS), profissionais da Defesa Sanitária Vegetal visitaram, no período de 16 a 18 de agosto, áreas produção de mudas e plantios de eucaliptos, bem como estruturas de laboratórios para produção de inimigos naturais, visando o controle de pragas de eucaliptos das empresas Susano S.A. e Eldorado Brasil, nos municípios de Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.

Atualmente, a principal preocupação fitossanitária dos produtores de celulose no Estado tem sido a praga psilídeo de concha (Glycaspis brimblecombei), um inseto parasita de origem australiana que se alimenta de seiva de várias espécies do gênero Eucalyptus. Os danos provocados por esta praga, nas florestas de eucalipto, são a redução no tamanho e deformação das folhas, bem como a presença de fumagina que prejudica o processo de fotossíntese das árvores. Em plantas infestadas, ocorre o secamento de ponteiros e desfolha, podendo ocorrer desfolha de 100 %, sem possibilidade de recuperação.

Para controle da praga, os produtores de florestas plantadas implementam o Manejo Integrado de Pragas (MIP), baseado no monitoramento da praga e suas interações com o ambiente e outros organismos, bem como utilização de parasitóides para controle do inseto/praga. E, nas situações de altas infestações, aplicação de inseticidas visando o controle do psilídeo mitigando os danos causados pela praga.

O diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, destaca a importância das ações e atribuições da Agência, não somente na execução das vigilâncias ativas e processos fiscalizatórios, mas também em iniciativas de aproximação, como essa promovida pela Reflores MS, para fortalecer o diálogo entre o setor produtivo visando implementar medidas e ações que fortalecem a sanidade florestal no Mato Grosso do Sul.

