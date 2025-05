Lideranças da MS Pantanal vistam unidades para fortalecer vínculos e reconhecer resultados

Desde o início de maio, o diretor executivo da MS Pantanal, Clayton Bezerra, acompanhado da analista de recursos humanos Alaiana Xavier e das equipes de Comunicação e Responsabilidade Social, tem visitado unidades operacionais nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Bonito, Dourados, Naviraí e Ponta Porã, com intenção de celebrando os quatro anos da Parceria Público-Privada (PPP) por meio de com uma campanha de valorização dos colaboradores que atuam na linha de frente da operação.

Com o tema “Seu talento faz a nossa história”, a iniciativa destaca o papel essencial dos profissionais na transformação do saneamento básico em MS e reforça o compromisso da empresa com a escuta ativa e o fortalecimento de vínculos internos.

Além da entrega de kits comemorativos, as ações priorizam o contato direto com os colaboradores, o compartilhamento dos avanços do projeto e o reconhecimento público ao esforço coletivo.

Durante as reuniões, as lideranças apresentam os resultados alcançados pela PPP e reforçam o engajamento da equipe com os valores institucionais que se refletem nos comportamentos desejáveis da cultura da Companhia, presentes no guia de comportamento da Aegea.

“Essa é uma história que ainda está sendo construída. Cada conquista só é possível graças ao comprometimento de quem faz parte dessa jornada todos os dias”, resume o diretor executivo Clayton Bezerra.

Avanços que se medem em quilômetros e em pertencimento

A campanha também reforça os resultados práticos do projeto. Até o próximo ano, a MS Pantanal deve implantar mais de 800 quilômetros de rede coletora de esgoto o equivalente à distância entre Mundo Novo e Sonora, elevando a cobertura de esgotamento sanitário de 74% para 86% em Mato Grosso do Sul. A meta é alcançar 98% até 2030, consolidando o estado como o primeiro do país a atingir essa universalização.

“Alguns municípios sairão de 0% para quase 98% de cobertura e rede coletora de esgoto. E nossos colaboradores poderão dizer com orgulho: Eu participei da universalização do saneamento no meu estado”, ressalta Bezerra.

A analista de Recursos Humanos, Alaiana Xavier, destaca que a campanha também tem um papel estratégico ao fortalecer os comportamentos-chave quesustentam a cultura corporativa da MS Pantanal. Para ela, esses comportamentos não apenas orientam as atitudes no dia a dia, mas também alinham os colaboradores aos objetivos da companhia e funcionam como impulsores dos resultados organizacionais.

“Reforçamos pilares como empatia, senso de dono, comunicação assertiva e autorresponsabilidade. Quando os profissionais compreendem e vivenciam esses valores, criamos uma conexão real entre propósito e prática. E é essa coerência que faz a diferença no clima organizacional e no engajamento das equipes”, afirma Alaiana.

Durante os encontros, colaboradores têm compartilhado relatos que revelam o impacto social e ambiental do trabalho realizado nas unidades operacionais. Para Valdir Sebastião, operador multifuncional da cidade de Eldorado, participar desse momento de reconhecimento é motivo de orgulho e pertencimento.

“Nosso trabalho vai muito além de operar sistemas. A gente transforma vidas. É gratificante saber que o esgoto que chega à ETE é tratado com responsabilidade, e que a água devolvida ao meio ambiente retorna com qualidade. Com isso, ajudamos a proteger os rios, evitar a contaminação solo e garantir um futuro mais saudável para todos”.

As visitas seguem nos próximos dias por Campo Grande, Nova Andradina, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim.

