Gripe aviária: Santa Catarina reforça medidas de segurança para barrar doença

Tido como o segundo maior produtor e exportador de carne de aves do Brasil, Santa Catarina começa a reforçar as medidas de prevenção contra a gripe aviária. A medida foi tomada após notificações de casos da doença na América do Norte e em países como Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

“A Influenza Aviária pode colocar em risco toda a nossa produção comercial de aves. O Governo do Estado e a iniciativa privada estão trabalhando em conjunto para reforçar a biosseguridade nas propriedades, o controle nos acessos e também os planos de contingência”, afirmou o secretário da Agricultura, Ricardo Miotto.

Possuindo um plantel de mais de 132,3 milhões de frangos, o estado começou a implementar novas medidas contra o avanço da doença. Entre elas estão uma série de áudios que serão compartilhados com agricultores, principalmente aqueles que possuem aves de subsistência, contendo orientações sobre o que é a Influenza Aviária, como preservar a saúde das aves e o que fazer em caso de suspeita da doença.

“A grande preocupação é com as aves migratórias, que podem ser um vetor da doença. Por isso, a principal medida a ser tomada por todos aqueles que criam aves é evitar o contato com outros animais, especialmente aves silvestres ou de vida livre, além de restringir o acesso de visitantes aos aviários. Em caso de funcionários, eles devem utilizar roupas exclusivas para ingressar no aviário. E os veículos devem ser limpos e desinfetados antes da entrada e na saída dos estabelecimentos”, acrescentou a pasta.

Com informações do Canal Rural.

Veja também: Gripe aviária: Holanda abate 29 mil aves para conter doença

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.