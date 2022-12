Três pessoas são presas na Capital em operação contra pornografia infantil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em parceria com o Ministério da Justiça deflagrou na manhã desta terça-feira (06), a 10ª fase da operação Luz da Infância que busca combater crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. Em Campo Grande três homens foram presos nos bairros Taquarussu, Vila Bandeirantes e Vila Rica.

Desde as primeiras horas do dia equipes da Depca (Delegacia Especializada de Proteção a Crianças e Adolescentes) estão nas ruas da Capital para cumprir mandados de prisão relacionados aos crimes de pornografia infantil. A operação conta com apoio de aproximadamente 21 policiais e seis viaturas.

Por volta das 7h um homem de 56 anos foi preso na Vila Bandeirante por armazenar conteúdos de pornografia infantil, durante as buscas realizadas no Imóvel foi encontrado um HD externo com fotos de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e um DVD Play contendo vídeos pornográficos. Após a constatação foi dada voz ao suspeito que foi conduzido a Depca.

Em diligências na bairro Taquarussu, a equipe da Depac prendeu um homem de 34 anos por envolvimento em crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Na residência foram encontrados dois celulares, um pen drive, e um HD externo, durante as buscas realizadas por um técnico de Informática foi identificado diversos vídeos de pornografia infantil. O homem recebeu voz de prisão e também foi encaminhado a Depca. Ainda não há mais informações sobre o homem preso no bairro Vila Rica.

Em entrevista coletiva realizada na manhã de hoje (06), a delegada de Depca, Anne Karine Sanches Trevisan destaca que os alvos foram identificados por meio do mapeamento de crimes cibernéticos.

“Hoje participamos da 10ª fase da Operação Luz da Infância por isso foram cumpridos mandados de busca na Capital, esses alvos foram levantados pelo núcleo de investigação policial e conseguimos chegar até eles por meio do nosso mapeamento de crimes cibernéticos e levantamos os três alvos. Fomos até as residências e localizamos aparelhos com materiais de pornografia incluindo vídeos e fotos de pornografia infantil”, explica.

Conforme a Depca, a previsão é que os três suspeitos passem por audiência de custódia amanhã (07).

Realizada desde 2017, a Operação Luz da Infância têm o objetivo de identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

Nesta fase são cumpridos mandatos 125 mandados de busca em oito estados brasileiros; Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio De Janeiro, Rio Grande Do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso Do Sul, São Paulo e Distrito Federal.

A operação também cumpre diligências na Argentina (12 mandados), Estados Unidos (1 mandado), Panamá (2 mandados) e (Equador 2 mandados).

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.