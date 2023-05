Flamengo e Athletico tentam retomar caminho das vitórias no Brasileiro

Rádio Nacional transmite confronto de Rubro-Negros a partir das 16h

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (7) na Arena da Baixada, em Curitiba, tentando retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite o jogo ao vivo.

Apesar de vir de duas derrotas consecutivas na competição nacional (2 a 1 para o Atlético-MG e 2 a 0 para o Fluminense), o Furacão chega ao confronto em um momento melhor, após derrotar o Libertad (Paraguai) por 2 a 1, de virada, em pleno estádio Defensores del Chaco, em Assunção, na noite da última quinta-feira (4), o que lhe garantiu a liderança do Grupo G da Copa Libertadores.

Além disso, o Furacão defende uma longa invencibilidade jogando em casa. A última vez que o Athletico perdeu uma partida na Arena da Baixada foi no dia 25 de outubro de 2022, em derrota por 3 a 1 para o Palmeiras (campeão do Brasileiro de 2022).

Do outro lado do gramado estará um Flamengo que também vem de duas derrotas no Brasileiro (3 a 2 para o Botafogo e 2 a 0 para o Internacional) e que na Libertadores vem de um empate de 1 a 1 com o Racing (Argentina).

Apesar de pontuar fora de casa contra aquele que é considerado o seu principal adversário no Grupo A da competição continental, o Rubro-Negro deixou uma impressão negativa junto a parte de sua torcida, em especial por atuar grande parte do jogo com um jogador a mais.

Se, na Libertadores, o técnico Jorge Sampaoli já experimentou o sabor da vitória comandando o Flamengo, na atual edição do Brasileiro ele ainda não teve essa sensação. E começar logo a somar pontos na competição nacional é fundamental para que o argentino transforme em realidade um desejo que compartilhou em sua última coletiva: “O futuro, para mim, é garantir que um time grande do Brasil [o Flamengo] seja protagonista sempre em qualquer lugar”.

Nos últimos jogos contra o Athletico-PR o Flamengo leva uma pequena vantagem. Das últimas dez partidas, o Rubro-Negro levou a melhor em quatro. O Furacão saiu vitorioso em três ocasiões, e as outras três partidas acabaram empatadas.

