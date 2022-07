Polícia Civil prende condenados por estupro e homicídio na cidade de Jardim

Na manhã de ontem (15), a Polícia Civil localizou um homem acusado pelo crime de estupro, na cidade de Jardim, a 265 km de Campo Grande. O mesmo recebeu voz de prisão, sendo encaminhado ao presídio local.

Em outra situação, por volta das 11h50min a Polícia Civil, através do Seção de Investigações Gerais da 1ª DP de Jardim, prendeu outro indivíduo, sentenciado a 20 anos e 6 meses de prisão por um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorrido na cidade de Campo Grande, no ano de 2007.

O Serviço de Investigações Gerais – SIG recebeu informações de que o homem passou a residir na cidade Jardim após ser acusado de cometer o crime. O mesmo foi localizado depois do monitoramento da residência. Dessa forma, foi dado voz de prisão ao rapaz e ele foi conduzido para a delegacia.

Após procedimentos de praxe e exame de corpo de delito, o homem foi encaminhado ao presídio local, onde cumprirá pena pelo crime cometido.

