Homem invade festa temática do PT e mata aniversariante

O guarda municipal Marcelo Arruda foi morto com dois tiros de arma de fogo, neste sábado (9), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O homem realizava uma festa de aniversário, de 50 anos, cujo tema era o ex-presidente Lula. Durante a cerimônia, Jorge José da Rocha Guaranho invadiu o local e abriu fogo contra Marcelo.

Ferido, Marcelo atirou contra Guaranho, que seguia armado —ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a arma dele tinha onze munições intactas. Um dos filhos da vítima, presente na festa, disse que o pai atirou com medo de mais pessoas serem atingidas.

Após a troca de tiros, o guarda municipal foi socorrido, entretanto não aguentou e morreu no hospital . Já Guaranho foi encaminhado ao atendimento e permanece vivo, porém existem divergências quanto ao seu estado de saúde. A corporação informou que o quadro é grave, mas a delegada do caso disse em coletiva de imprensa que é estável.

No local havia cerca de 40 pessoas. O boletim de ocorrência foi registrado na 6.ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu. Jorge Guaranho não era conhecido por ninguém da festa e não estava convidado. Ele chegou ao salão acompanhado por uma mulher e uma criança pequena e adentrou o local gritando: “Aqui é Bolsonaro!”.

Após a fala, Guaranho teria saído da festa. Após 20 minutos ele retornou e iniciou os disparos. A esposa de Marcelo, que é policial civil, tentou impedir o homem, entretanto não conseguiu.

🔴 ATENÇÃO – IMAGEM FORTE Vídeo mostra momento em que bolsonarista invade festa e mata o petista Marcelo Arruda que comemorava aniversário em homenagem a Lula: pic.twitter.com/WYWcvU3CA6 — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) July 10, 2022

Repercussão

O caso ganhou repercussão no Brasil. No Twitter, a oposição acusou Jair Bolsonaro de permitir e incentivar a violência contra seus opositores, dando respaldo para que esses episódios ocorressem.

Não existe dois lados quando um deles é a BARBÁRIE! Um bolsonarista assassinou um pai de família, líder do PT, em Foz do Iguaçu durante sua festa de aniversário. Nossa solidariedade aos familiares de Marcelo Arruda. Isso é inconcebível! Intolerável em qualquer sociedade! pic.twitter.com/couQ9KSAq6 — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) July 10, 2022

Bolsonaro rebateu as alegações de que a morte foi provocada por seu discurso. Além disso acusou a esquerda de episódios de violência no país.

“Nem a pior, nem a mais mal utilizada força de expressão, será mais grave do que fatos concretos e recorrentes”, escreveu o presidente em rede social. Ele ainda se disse caluniado por opositores. “Que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia.”

– Independente das apurações, republico essa mensagem de 2018: Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 10, 2022

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.