‘Missão Refúgio’ com Jason Statham é a estreia da semana

Jason Statham volta à telona travando confrontos explosivos em mais um filme de ação

É inegável que, ao vermos o rosto e o nome de Jason Statham, não nos venha à mente aquele filme de fim de domingo, que mesmo você conhecendo o roteiro, ainda para para assistir nem que seja pela ação. Seu mais novo longa ‘Missão Refúgio’ (Shelter, em título original), que estreia nesta quinta-feira (12), segue a mesma premissa de seus trabalhos anteriores, mas promete muita ação em território europeu.

No filme, Statham vive um homem marcado pelo passado que se esconde em uma ilha remota. Entretanto, sua vida dá uma guinada ao salvar uma garota de uma violenta tempestade no mar. O resgate logo se transforma em uma fuga perigosa, colocando os dois na mira de inimigos implacáveis. Sob ameaça constante, ele terá que usar todas as suas habilidades para protegê-la a qualquer custo e sair de seu isolamento.

Além de Statham, o elenco conta com a jovem atriz em ascensão Bodhi Rae Breathnach, que acaba de sair do premiado ‘Hamnet’, Naomi Ackie (I Wanna Dance with Somebody) e o indicado ao Oscar Bill Nighy (Living).

Já a direção fica por conta de Ric Roman Waugh, responsável pela franquia ‘Has Fallen’, ‘Missão de Sobrevivência’ e ‘Destruição Final’. O roteiro é assinado por Ward Parry, que esteve envolvido no longa ‘A Chamada’.

Nos últimos anos, Jason Statham conseguiu um lançamento elogiado com o filme ‘Beekeeper: Rede de Vingança’, mas deu uma leve decaída ao lançar ‘Resgate Implacável’, que não alcançou o sucesso esperado de bilheteria e críticas. Com ‘Missão Refúgio’, as apostas são altas, já que foram investidos R$ 50 milhões de dólares para ser rodado, entretanto, pelo menos em solos norte-americanos, os resultados ainda não estão bons. Mas, ele vem demonstrando crescimento promissor nos mercados internacionais, acumulando 42 milhões de dólares até o momento.

Mesmo com a premissa semelhante a outros títulos do ator, e até mesmo do diretor, o filme conquistou um apoiador inesperado: o mestre do terror Stephen King. Apaixonado por cinema, o autor costuma compartilhar em suas redes sociais recomendações de filmes que anda assistindo, porém, para quem o acompanha, a recomendação é um tanto inesperada.

Stephen King escreveu na rede social Bluesky – incluindo uma alfinetada política: “MISSÃO REFÚGIO: O novo filme de Jason Statham é fantástico. O antídoto perfeito para a estupidez de Trump”.

Como um crítico ferrenho das políticas controversas do presidente americano Donald Trump, Stephen King aparentemente vê Missão Refúgio como uma maneira ideal de escapar da tensão e da realidade em seu país por quase duas horas.

Além disso, o filme está tendo um bom desempenho no Oriente Médio e norte da África, onde alcançou o primeiro lugar nas bilheterias, com uma arrecadação equivalente a U$ 2,23 milhões de dólares. Essa é a melhor estreia para um filme independente desde o lançamento de Resgate Implacável.

Conforme o portal Deadline, ‘Missão Refúgio’ também teve grande repercussão junto ao público dos Emirados Árabes Unidos, arrecadando U$ 681.000, o que representa 33% de toda a receita de cinema naquele país durante o período. Cabe destacar que ele ainda irá estrear no Brasil e na Espanha.

E lá vai uma curiosidade sobre as filmagens: o farol que fica na ilha onde o personagem de Jason vive no início foi construído pela equipe do departamento de arte do estúdio. Quando as filmagens terminaram, eles desmontaram a estrutura e enviaram os materiais para a Inglaterra, onde foram reutilizados/reposicionados para cenas em Hamnet. Ambos os filmes tinham a mesma equipe de arte.

Críticas

Para um filme de ação, ‘Missão Refúgio’ até que está indo bem até o momento. No Rotten Tomatoes, ele acumula 64% de aprovações, em mais de 100 avaliações. Nas críticas especializadas, as opiniões estão bem divididas.

Wendy Ide, do ‘Observer’, pontua a qualidade do roteiro em sua crítica. “O enredo é frágil, os diálogos rudimentares. Mas a ação é gloriosa. A graça letal de Statham como lutador raramente foi tão bem demonstrada”.

“O filme se assemelha aos seus outros trabalhos do gênero em sua forma e ideia básicas, mas é uma versão muito mais sofisticada e satisfatória”, diz Travis M. Andrews, do Washington Post.

“‘Shelter’ é tudo o que você espera de um filme com Jason Statham, nada mais, nada menos. Agora, só nos resta esperar pelo próximo, quando o instrutor de surfe canino, ranzinza, porém amigável, da casa ao lado, revelará ter um passado secreto”, comenta Mark Kennedy, da Associated Press.

Mesmo considerado ‘fraco’, alguns críticos pontuam que ele entrega o que promete. “‘Shelter’ tem energia, bom ritmo e valores de produção sólidos… mesmo que nem o estilo nem o conteúdo alcancem a personalidade marcante que possa fazer você se lembrar deste entretenimento com título genérico uma semana depois”, destaca Dennis Harvey, da Variety.

“Waugh e Statham conhecem seu público e geralmente sabem exatamente o que ele quer de seus filmes: cenas de ação incríveis, muitas armas, algumas tiradas espirituosas e uma história de fundo misteriosa para o herói. Shelter oferece exatamente isso”, finaliza Nare Richard, do Collider.

Para quem viu o filme no Brasil, as opiniões estão balanceadas. “‘Missão Refúgio’ oferece mais do que pancadaria: em uma hora e quarenta e sete o filme demonstra que para além de músculos e socos, um bombadão também é capaz de nutrir afeto, mesmo que por uma pessoa desconhecida e mesmo tendo um passado obscuro”, disse Janda Montenegro, do CinePop.

“Com uma dupla protagonista improvável (uma adolescente e um brucutu), ‘Missão Refúgio’ surpreende por desenvolver uma trama que mistura elementos da paranoia contemporânea (a vigilância pública que armazena dados pessoais) com o cerne clássico de filmes de ação (o heroi ex-combatente que foi traído pela pátria)”, complementa.

