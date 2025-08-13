Simpósio da Empregabilidade reflete o novo Mercado do Trabalho com a NR-1

Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul foi um dos homenageados com o prêmio “Reconhecimento Empregabilidade”

Entre a programação especial da Funsat (Fundação Social do Trabalho), para o aniversário de 126 anos de Campo Grande, foi realizado o 3° Símpósio da Empregabilidade, evento que teve como temática “Jornada com Sentido, Vida com qualidade e Futuro com equilíbrio”. Agenda com palestras e um painel sobre a importância do cuidado à construção de um ambiente emocionalmente seguro aos colaboradores.

Na abertura do Simpósio, ocorrido na noite da terça-feira (13), o órgão entregou a empresas anunciantes em recrutamentos, e também a veículos de imprensa, o prêmio “Reconhecimento Empregabilidade”, pelo trabalho conjunto na promoção de ações ligadas a captações de trabalhadores. Foram laureados o apoio do Midiamax, Boca do Povo, TV Morena, Rádio Capital FM 95.9 e Jornal O Estado, além do Atacadão, Tahto, Assaí Atacatista, Guatós e Grupo Supermercados Pires.

Ambiente é o “alvo”

Na sequência, o superintendente regional do Sesi-MS (Serviço Social da Indústria em Mato Grosso do Sul), Régis Borges, apresentou a palestra com o nome do simpósio, dedicada à reflexão de novas perspectivas ao Mercado de Trabalho, a partir da implementação da NR-1, norma regulamentadora que entra em vigor a partir de maio de 2026.

Logo depois, o Diretor-executivo da Fundação, também criador do Instituto Advance, e palestrante em mais de 100 mil apresentações (no Brasil e no Exterior), explanou brevemente o treinamento “Desmistificando o Érre Agáaa”, voltado a estratégias de construção ao bem estar de trabalhadores no ambiente corporativo, por meio de inovações e estruturações planejadas.

O Simpósio teve no seu encerramento um painel com perguntas direcionadas a especialistas no assunto. Mediado pelo jornalista Danilo Galvão, responderam aos questionamentos, a psicóloga do Trabalho, Vanessa Freitas, o sócio-proprietário da Skill Recursos Humanos, Ricardo Alexandre Gewehr, a presidente do Conselho do Trabalho, Emprego e Renda de Campo Grande, Maria Antônia Rodrigues além do primeiro palestrante da noite, Régis Borges, representante também do Cempe (Comitê Empresa-Escola), que reúne lideranças do setor produtivo industrial, instituições de ensino e entidades públicas de Mato Grosso do Sul.

