Exponantec 2024 feira técnica agropecuária já possui data em Nova Andradina

No horizonte de oportunidades do agronegócio, Nova Andradina, se prepara para receber a segunda edição da Exponantec. O evento, que se consolidou como um ponto estratégico para negócios e inovações no setor agropecuário, terá seu lançamento no próximo dia 8 de fevereiro, às 19h, no Sindicato Rural local.

A Exponantec 2024 surge após o sucesso da edição anterior, que contou com o apoio de cerca de 20 parceiros, patrocinadores e expositores, atraindo 1,2 mil visitantes ao longo de três dias. Com um volume de negócios de R$ 30 milhões, a feira se destacou como um catalisador de oportunidades e um ponto de convergência para os negócios do setor.

O presidente do Sindicato Rural, Marcus Vinícius Godoy Garcia Júnior, destacou o impacto positivo da Exponantec no cenário local. “Em 2023, alcançamos resultados significativos, impulsionando a economia local e fortalecendo as relações comerciais. Para 2024, esperamos consolidar ainda mais esse papel de fomentador de oportunidades, proporcionando um ambiente propício para o fechamento de negócios sólidos e duradouros”, afirmou.

Marcado para os dias 17 a 19 de abril de 2024, o evento promete ser a maior e mais significativa feira agropecuária da região. Sob a liderança do presidente do Sindicato Rural, conhecido como Marquinhos, a Exponantec busca evidenciar o potencial agrícola de Mato Grosso do Sul, antes centrado na pecuária de corte.

Nova Andradina tem passado por transformações econômicas, ampliando sua área plantada e registrando um expressivo crescimento na produção agrícola. Na safra 2022/2023, a área plantada de soja cresceu, resultando em um aumento de 152,16% na produção em comparação com a safra anterior.

Diferenciando-se de outras feiras do setor, a Exponantec se propõe a ser um evento técnico, sem shows ou comercialização de bebidas alcoólicas. Com o foco em disseminar conhecimento e inovação, a feira contará com uma área inédita dedicada à exposição de empresas de insumos, máquinas agrícolas e novas tecnologias.

A imersão técnica será reforçada com a construção de uma área a campo, proporcionando uma experiência única aos participantes. A feira, organizada pelo Sindicato Rural de Nova Andradina e com a expertise da Sato Comunicação, conhecida por mais de 400 eventos no setor agropecuário, busca ser um fórum de intercâmbio de ideias e experiências.

Com palestras destinadas a produtores rurais, profissionais e acadêmicos do segmento rural, a Exponantec 2024 emerge como uma oportunidade ímpar para impulsionar o desenvolvimento do setor agropecuário na região. O evento consolida-se como um marco para quem busca estar à frente das tendências e desafios do agronegócio, demonstrando que a inovação é a chave para o crescimento sustentável no campo.

