Carnatrês: preparativos para o carnaval de Três Lagoas estão quase prontos; Confira a Programação

A estrutura para o caranaval de três lagoas está sendo finalizada. O evento mais aguardado do ano na cidade acontecerá na Esplanada NOB e no Distrito de Arapuá.

O CarnaTrês, como é chamado será realizado entre os dias 9 a 11 de fevereiro. Confira a programação:

Na Esplanada NOB:

Dia 09/02 (sexta-feira): Banda Alta Tensão Banda Art Regina Bombom

Dia 10/02 (sábado): Banda Art Banda Alta Tensão Lia Mayo

Dia 11/02 (domingo): Matinê 15h: Banda Alta Tensão 16h30: Banda Arte Na Arapuá: Dia 10/02 (sábado): 20h: Show ao Vivo



