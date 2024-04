Expogrande 2024 começa a receber animais nelore para julgamento

Evento marca retorno das raças nelore, após cinco anos sem participações no Parque Laucídio Coelho

Cerca de 400 animais nelore padrão, mocho e pintado serão julgados durante a Expogrande 2024 que inicia nesta quinta-feira (4). Esta é a primeira vez que a raça nelore pintado participa da competição ao longo das 84 edições da exposição.

A pesagem dos bovinos será no dia 03 e o julgamento entre os dias 04 e 06 de abril. Um lote de nelore mocho veio diretamente da Fazenda Santa Rita da Serra (SP).

Um dos jurados é o técnico de campo Horácio Alves Ferreira Neto, membro da ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu). Outra raça participante da prova é a nelore mocho que deve passar pelo julgamento na mesma data.

Já a avaliação da raça nelore padrão será entre os dias 08 e 09 de abril. O jurado convidado pela organização do evento é o zootecnista Rafael Mazoni Ghizzoni. Vale destacar que os julgamentos fazem parte do ranking nacional.

Em Mato Grosso do Sul 80% do rebanho bovino de corte é de gado da raça nelore ou anelorado. Além desses, ainda serão julgados animais das raças girolando e gir leiteiro e equinos das raças cavalo pantaneiro, crioulo e árabe.

A Expogrande é promovida este ano de 04 a 14 de abril, pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Com informações Acrissul

