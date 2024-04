PMA divulga balanço contra pesca predatória e crimes ambientais na Semana Santa

No período de 28 a 31 de março o 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental realizou a Operação Semana Santa, ocasião que foram confeccionados 11 autos de infração, totalizando R$ 17.422,00 em multas aplicadas.

Além disso, os policiais apreenderam uma quantidade significativa de petrechos e produtos oriundos da pesca predatória, incluindo 36 kg de pescado, 08 carretilhas, 26 anzóis de galho e 01 tarrafa. Também foram apreendidas 02 embarcações equipadas com motores de popa, utilizadas ilegalmente para atividades de pesca irregular.

Além do foco na pesca predatória, a PMA empenhou seu efetivo no combate e fiscalização de crimes ambientais diversos, incluindo desmatamento ilegal, tráfico de animais silvestres e maus-tratos de animais.

Ressalta-se ainda que, durante a Operação Semana Santa, foi reforçado o alerta de que a pesca do Dourado permanece proibida, visando a proteção dessa espécie emblemática e fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos regionais.

Ao todo, foram efetuadas seis prisões em flagrante por envolvimento em atividades ilegais relacionadas ao meio ambiente, três prisões mediante termo circunstanciado de ocorrência e uma apreensão de adolescente infrator.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.