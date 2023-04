Agências bancárias ficam fechadas na Sexta-Feira da Paixão

As agências bancárias estarão fechadas durante o feriado de Sexta-Feira da Paixão (7) e Dia de Tiradentes (21 de abril). No entanto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os canais digitais e remotos, como internet banking e mobile banking, assim como as áreas de autoatendimento, estarão disponíveis para os clientes em todos os dias de feriado e fins de semana.

Graças ao investimento em tecnologia e automação, os canais eletrônicos são uma opção prática e segura para a realização de transações financeiras. De acordo com o diretor adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria, eles oferecem praticamente a totalidade dos serviços bancários.

“Os canais digitais de atendimento estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Graças ao expressivo investimento dos bancos em tecnologia e automação, os canais eletrônicos assumiram a condição de canal mais utilizado para as transações bancárias, por ser uma alternativa prática e extremamente segura”, destaca o diretor adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Clientes com contas de água, energia, telefone e carnês com vencimentos nos dias 7 e 21 de abril poderão pagá-los sem acréscimo no próximo dia útil após os feriados, ou seja, nos dias 10 e 24 de abril, respectivamente.

A Febraban informa que os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Se isso não ocorreu no documento de arrecadação, a recomendação é antecipar o pagamento ou agendar pelo caixa eletrônico, internet banking ou atendimento telefônico dos bancos.

Clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão pagar seus boletos bancários via DDA (Débito Direto Autorizado).

Com informações da Agência Brasil.

