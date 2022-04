Com demanda externa elevada, cotação de produtos do frango sobem

Desde os pintinhos até os cortes e miúdos, os preços internos de todos os produtos da avicultura de corte acompanhados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) registraram forte aumento em março.

A movimentação, que se acentuou na segunda quinzena do mês, está atrelada sobretudo à maior demanda externa, devido ao conflito no leste europeu.

Isso porque a Ucrânia, assim como o Brasil, é uma importante fornecedora mundial de carne de frango, e com o início dos conflitos, muitos compradores globais se voltaram ao mercado brasileiro.

Além do incremento na demanda, os elevados custos de produção – desde os insumos consumidos na criação de pintinhos, passando pela ração (milho e farelo de soja), até custos com transporte e da indústria (como combustíveis e energia elétrica) – levam agentes do setor a repassarem tais reajustes aos valores de venda de seus produtos, reforçando o avanço nas cotações.

No entanto, vale ressaltar que, mesmo diante dos custos altos, parte dos avicultores tende a elevar a produção, atraídos pela demanda internacional aquecida. Com informações do Cepea.