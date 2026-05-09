Chuva forte adia show de Luan Pereira e programação da Festa da Farinha em Anastácio

A programação deste sábado (9) da Festa da Farinha, em Anastácio, foi adiada após as fortes chuvas que atingem a cidade. Entre as atrações suspensas está o show do cantor Luan Pereira.

Segundo a prefeitura, a decisão foi tomada para evitar riscos ao público, trabalhadores e artistas por causa da instabilidade no tempo.

Na sexta-feira (8), o show de abertura com João Gomes também já havia sido adiado pelas condições climáticas.

Além dos shows, apresentações regionais, praça de alimentação e atividades culturais previstas para a noite deste sábado também foram suspensas. Uma nova data para a programação ainda será divulgada pelo município.

A Festa da Farinha é uma das comemorações mais tradicionais de Anastácio e reúne moradores e turistas com shows, comidas típicas e atrações culturais.