Japão: especialistas pedem mudanças no combate contra Covid

As instituições e profissionais de saúde do Japão estão sentindo um novo aumento na pressão ao combate contra o Covid. Essa tensão é motivada pelo rápido crescimento do número de casos de infecção pelo vírus. Baseado nisso, especialistas estão pedindo que as autoridades mudem suas políticas para ajudar a diminuir o peso.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Tóquio, esse aumento dos casos ocorre no mesmo momento em que diversas pessoas estão sendo levadas para os centros médicos com sintomas de hipertermia, quando o corpo fica com uma temperatura muito elevada. Os socorristas já estão enfrentando dificuldades para encontrar instituições que tenham vagas disponíveis para novos pacientes.

Com esse caos que está acontecendo, especialistas criaram uma lista com algumas propostas para ajudar as instituições a lidarem com o aumento dos casos. Uma das propostas pede por medidas de combate a disseminação do vírus, que podem ser adotadas por hospitais comuns. Até o momento, poucos hospitais tem a permissão para internar pacientes infectados pelo Covid.

Os especialistas ainda ressaltam que, os centros de saúde pública deveriam limitar o rastreamento dos pacientes infectados apenas para os casos que podem desenvolver sintomas graves, ao invés de todos os positivados.

Na última terça-feira (2), o Japão notificou mais de 211 mil novos casos de Covid e 143 óbitos pela doença.

