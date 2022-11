Senai lança programa de apoio a escolas em MS

Neste ano, os estudantes passam a ter uma carga horária mínima de 1.200 horas para os Itinerários Formativos, entre eles uma linha de formação técnica e profissional. Esta mudança faz parte do Novo Ensino Médio que entrou em vigor no país, e todas as escolas que possuem turmas de ensino médio devem se adequar às novas regras.

O Senai está lançando o Senai Partner, que oferece matérias eletivas para a grade curricular das instituições de ensino públicas e privadas. Trata-se de um programa para apoiar escolas em Mato Grosso do Sul no enfrentamento dos desafios do Novo Ensino Médio.

De acordo com a proposta do Senai Partner, o Senai vai até a escola parceira para entender a demanda, apresenta uma solução pedagógica personalizada e implementa as disciplinas necessárias para complementar a carga horária do itinerário profissionalizante. O programa Senai Partner é uma forma de contribuir para a preparação dos estudantes, com vistas ao mercado de trabalho e aos exames de ingresso no ensino superior.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, apresentou as principais ações desenvolvidas pelo Senai e o propósito da instituição frente ao Novo Ensino Médio. “Esperamos que cada vez mais escolas públicas e particulares possam aproveitar o conjunto de oportunidades que o Senai tem trazido para Mato Grosso do Sul”, disse o diretor-geral.