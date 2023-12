Chuva com volume de 75mm chega a Coxim e interior

O domingo (11), promete ser chuvoso em várias regiões do interior como previsto pelo meteorologista Natálio Abrahão.

Segundo Natálio Abraão Coxim será a cidade que receberá o maior volume de 75 mm de chuva.

A previsão divulgada por ele traz chuva nesta tarde em Corguinho 49,8mm, dois irmãos do Buriti com a previsão de 22,0mm e Corumbá terá também terá chuva com um volume menor de 16,4mm.

Na terça-feira (13), a previsão é que as temperaturas caiam em todo o Estado começando na região Sul.

