Prêmio SRCG de Agrojornalismo homenageia Jaime Valler por trajetória na comunicação e desenvolvimento rural em MS

Na próxima sexta-feira, 6 de junho, o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG) promove a cerimônia de entrega do 4º Prêmio SRCG de Agrojornalismo, um reconhecimento ao trabalho de jornalistas que ajudam a construir uma narrativa ética e responsável sobre o agronegócio. O evento será marcado por uma homenagem especial ao empresário e fundador do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, Jaime Valler, que, aos 75 anos, será reconhecido por sua contribuição exemplar à comunicação e ao setor produtivo de Mato Grosso do Sul.

Com uma carreira marcada pelo compromisso com a informação de qualidade e pelo empreendedorismo sustentável, Valler consolidou seu nome como uma das figuras mais influentes na interseção entre a imprensa e o desenvolvimento rural.

Natural de Maringá (PR), Jaime Valler se mudou para Campo Grande em 1989, trazendo na bagagem não apenas a experiência de uma família ligada ao agronegócio, com propriedades no Paraná, Pará e Mato Grosso do Sul, mas também a visão de quem sabia da importância de comunicar o campo para a cidade.

Foi em solo sul-mato-grossense que Jaime Valler diversificou sua atuação, e investiu em empresas voltadas ao reaproveitamento de resíduos agroindustriais, como curtumes e graxarias, e fundou a Quicebras, hoje referência nacional na produção de insumos químicos a partir da reciclagem de subprodutos animais.

Em 2002, Valler fundou o jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, que nasceu com a proposta editorial de imparcialidade e compromisso social. O projeto cresceu e, em 2014, ganhou sua versão digital com o lançamento do portal O Estado Online. Três anos depois, o grupo ampliou sua presença com a criação da TV Web O Estado Online. A credibilidade do veículo levou a uma parceria inédita com a agência estatal chinesa Xinhua, o que garantiu visibilidade internacional a reportagens e temas locais de Mato Grosso do Sul.

Hoje, o Grupo Valler emprega mais de 620 colaboradores, incluindo cerca de 100 reeducandos em regime de trabalho, por meio de um projeto social que promove a ressocialização pelo emprego — mais uma prova do compromisso do empresário com a transformação social.

Ao longo dos anos, Jaime Valler já foi homenageado com diversas honrarias, como o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, além de medalhas concedidas pela Assembleia Legislativa, Polícia Militar, Comando Militar do Oeste, Rotary Internacional e outras instituições.

A homenagem no Prêmio SRCG de Agrojornalismo celebra não apenas a trajetória profissional de Jaime Valler, como sua dedicação à valorização do agronegócio e à formação de uma imprensa responsável e atuante, que entende o campo não apenas como setor produtivo, mas como parte importante da identidade de Mato Grosso do Sul.

