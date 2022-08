Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Joaquim comunica a Marcela que está pensando em se casar. Celso se recusa a reatar com Dinorá. Kiki tem um plano para Januário conquistar Lindinha. Marcela manda preparar os papéis para interditar Joaquim. Batista visita Joana. Bárbara desconfia de Lourdes. Josefa avisa que vai dar o golpe do baú. Marcela conta ao delegado que tem provas contra Petruchio e exige que ele seja preso. O delegado se compromete a prender Petruchio sem provocar um escândalo que atrapalhe a candidatura de Batista. Serafim leva flores para Dalva. Celso procura Candoca

A Favorita

Flora desconfia de que a mulher que passou por ela é Donatela. Zé Bob diz a Flora que Donatela está morta. Flora vai atrás da mulher mascarada. Donatela percebe e se mescla à multidão. Flora tira a máscara da mulher errada. Catarina leva um bolo de presente para Stela e acaba presenciando a serenata que Leonardo faz para a dona do restaurante. Catarina se sente humilhada. Stela diz a Catarina que nunca é tarde para recomeçar. Cilene acusa Manu pelo roubo da carta. Manu promete manter segredo sobre a origem de Halley, se tiver mais regalias dentro de casa.

Mar do Sertão

Candoca deduz que Sabá quer desapropriar as terras de Timbó para construir o açude de Canta Pedra, e Eudoro Cidão registra. Janjão comenta com Mirinho sobre as intenções de Sabá. Zé Paulino salva a vida de Tertulinho, que lhe promete amizade e gratidão eternas. O coronel Tertúlio elogia Zé Paulino, e Tertulinho sente ciúmes. Candoca confunde Tertulinho com Zé Paulino, e afirma ao filho do coronel que está noiva do rapaz. Padre Zezo elogia Lorena. Dodôca exige que Lorena e Zé Paulino não contem a Candoca sobre seu mal-estar, e Padre Zezo se preocupa.

Cara e Coragem

Rebeca descobre que Danilo instalou um localizador em seu celular. Bob se aproxima de Andrea. Regina se preocupa com a conversa que teve com Ítalo. Alfredo pergunta se Pat está com Moa. Bob Wright e Andrea passam a noite juntos. Danilo exige que Moa lhe entregue a fórmula. Leonardo diz a Regina que não quer mais negociar a fórmula. Paulo mostra para Marcela documentos de Gustavo que estavam com Baby. Martha pede para Jonathan compartilhar os relatórios sobre a fórmula com Leonardo. Lou encontra um sutiã na casa de Renan e tira satisfações com Ísis.

Pantanal

José Leôncio cobra uma postura mais firme de Maria Bruaca, que demonstra arrependimento de ter aceitado lutar na Justiça. Mariana convence Maria Bruaca de que ela tem direitos como ex- -mulher de Tenório. Trindade se despede de Irma, enquanto ela dorme. José Leôncio fica surpreso com a saída de Trindade da fazenda. Marcelo pergunta a Zuleica quando a mãe estará pronta para contar a verdade sobre seu pai. Érica pede para conversar com José Lucas antes da cerimônia do casamento. Tibério acredita que Trindade ainda voltará para a fazenda.

Poliana Moça

Luísa declara a Marcelo que pensou na possibilidade de adotar uma criança; Marcelo reconhece essa nobre atitude, mas deseja ter filhos biológicos. Mario pergunta à mãe se pode participar do processo seletivo de novos talentos da “Luc4Tech” e recebe resposta. Durval aparece de surpresa na casa de Raquel, ela fica incomodada. Durval acha ruim a visita de Jefferson na residência das meninas tarde da noite. Pinóquio encontra um laxante, insere no suco de laranja e serve aos vilões; Waldisney e Violeta correm para o banheiro.

