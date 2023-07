Coamo inaugura entreposto para armazenamento de grãos em Rio Brilhante

O secretário adjunto da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia), Valter Carneiro Júnior, representou o Governo do Estado na segunda-feira (3) na inauguração de um novo entreposto da Coamo em Mato Grosso do Sul, localizado no município Rio Brilhante.

O novo entreposto da Coamo em Rio Brilhante conta com quatro silos com capacidade para 170 mil sacas cada, totalizando mais de 40.000 toneladas de produtos armazenados, com 3 moegas, 2 tombadores bitrem, armazém de insumos com 4 mil m² e escritório administrativo/operacional com pré-classificação.

Nesta safra 2022/2023 a Coamo recebeu volume superior a 1,3 milhão de sacas de soja dos produtores da região de Rio Brilhante. A ampliação da atuação da Coamo no Estado é fomentada pela Semadesc, por meio do Procoop (Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo de MS).

No evento, o secretário adjunto Walter Carneiro Júnior ressaltou a importância da chegada da Coamo na região de Rio Brilhante. “Esta região tem um grande potencial e a vida dos seus agricultores muda muito a partir deste dia. O potencial da cidade ao lado da Coamo e do setor produtivo é uma referência na qualidade de vida, no cooperativismo e do agronegócio. Isso só é possível por conta da atuação da Semadesc, por meio do Procoop”, afirmou.

Para o presidente Executivo da Coamo, Airton Galinari, a grande entrega da produção de soja já nesta safra 2022/2023 demonstrou a pujança da agricultura de Rio Brilhante. “Agradecemos aos cooperados, aos governos municipal e estadual, que nos acolheram muito bem e entenderam os propósitos da Coamo em prol dos seus cooperados. Estamos iniciando uma história que será longa e com bons resultados. Diretoria, cooperados, funcionários e comunidade estão do mesmo lado e com valores bem definidos como honestidade de princípios, responsabilidade e segurança”.

Esta é a 19ª unidade da cooperativa no Estado, desde a chegada da Coamo em 2004, na região de Amambai.