Litro da gasolina ultrapassa preço do diesel

Diferença entre os dois combustíveis é de, pelo menos, R$ 0,50

A instabilidade da gasolina nos últimos meses fez com que o diesel ficasse mais barato. Antes considerado o vilão do encarecimento de vários produtos, agora é encontrado até R$ 0,50 mais barato nos postos de combustíveis. Enquanto a gasolina está custando R$ 5,30, o diesel está por R$ 4,75, conforme pesquisa feita pelo jornal O Estado, em dez estabelecimentos.

Conforme levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), em dezembro do ano passado, o custo médio do diesel, na Capital, estava R$ 6,07.

O preço elevado prejudicou muitos caminhoneiros, encareceu frete, alimentos e refletiu também na produção de outros produtos. Isso porque ele não estava acompanhando a mesma velocidade de reajuste da gasolina, quando a Petrobras usava o PPI (Preço de Paridade Internacional).

Tributos

Enquanto no dia 29 de junho retornou a cobrança do PIS/Cofins sobre a gasolina e o etanol, reajustando o preço em R$ 0,33 e R$ 0,22, respectivamente, o diesel só terá essa mesma reoneração em dezembro deste ano.

Situação que mudou totalmente o cenário. O diretor-executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes), Edson Lazarotto, deixa claro que quem define as reduções e os aumentos de preço é a Petrobras. “Ela entendeu que, nesse momento, o mais viável seria reajustar o preço da gasolina para reduzir o impacto do retorno do PIS/Cofins no dia 29 de junho”, disse.

Segundo o economista Odirlei Fernando Dal Moro, que também é professor da Esan-UFMS (Escola de Administração e Negócios da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) um dos motivos que fez a gasolina ficar mais cara foi o retorno dos tributos. “A volta do PIS e Cofins aumenta o preço dos combustíveis e o reflexo poderá ter aumento do nível geral de preços da economia, que é a inflação. A tendência é que, com o aumento dos combustíveis, haja um aumento no nível geral de preços, porque, na verdade, os combustíveis interferem nos custos de produção”, explicou.

Por outro lado, Odirlei pontua que o aumento dos tributos também tem como efeito a diminuição do poder de compra das pessoas.

Avenida Bandeirantes

R$ 5,29 R$ 4,99 R$ 4,09

Rua 26 de Agosto

R$ 5,39 R$ 4,89 R$ 3,65

Avenida Três Barras

R$ 5,21 R$ 4,88 R$ 3,77

Avenida Três Barras

R$ 5,27 R$ 4,75 R$ 3,75

Avenida Rita Vieira

R$ 5,29 R$ 5,09 R$ 3,77

Rua Spipe Calarge

R$ 5,35 R$ 4,99 R$ 3,80

Avenida Costa e Silva com a rua Frei Henrique

R$ 5,31 R$ 5,09 R$ 3,69

Avenida Costa e Silva com a rua São Cosme e Damião

R$ 5,29 R$ 4,89 R$ 3,77

Avenida Costa e Silva com a rua Aristóteles

R$ 5,29 R$ 4,99 R$ 3,69

Rua Rui Barbosa com a Hélio Castro Maia

R$ 5,30 R$ 4,99 R$ 3,75

[Marina Romualdo – O ESTADO DE MS]

