Dourados: Ponte de concreto será construída na 5º linha em Indápolis

Uma ponte de concreto na 5º linha sobre o córrego Laranja Lima, na região do distrito de Indápolis, será construída para substituir a antiga de madeira. O valor da licitação da obra é de R$ 517.442, 17.

De acordo com o secretário municipal de obras, Luis Gustavo Casarin, a ponte terá 12 metros e irá atender a movimentação dos moradores da região. “A empresa JV Engenharia Eirelli foi a vencedora da licitação. Estamos no aguardo dos trâmites da homologação e do contrato para começar a execução da obra”, explica Casarin.

O secretário municipal de administração, Vander Matoso, disse que a previsão é que o contrato seja assinado na próxima semana. “Depois de assinado o contrato é emitida a ordem de serviço para o início da obra”, comenta.

No ano de 2021, a Prefeitura realizou reparos na estrutura de madeira, para que continuasse apta e segura para utilização dos moradores da região, enquanto a ponte de concreto não é executada.

Com informações da Prefeitura de Dourados