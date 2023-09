Pelo menos 35 municípios do Estado estão sob alerta de perigo de vendaval, segundo Inmet

Mesmo com as altas temperaturas ainda sendo sentidas no Estado, a onda de calor parece que deu uma trégua em Mato Grosso do Sul. Entretanto, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu para esta quarta-feira (27) um alerta para vendaval.

O alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, indica ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. e risco de queda de galhos de árvore. O aviso vale para 35 municípios da região nordeste do Estado, a partir das 12h de hoje, até o fim da manhã de quinta-feira (28).

A orientação é que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas e que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e outdoors. Também é recomendado que desligue aparelhos elétricos da tomada ou se possível o quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

