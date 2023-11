Perspectivas econômicas no agro são destaque do MS Agro 2023

A preparação para a maior agenda econômica realizada pelo Sistema Famasul está a todo vapor. O ‘MS Agro’ vai debater as perspectivas econômicas para o agronegócio sul-mato-grossense e como o setor deve se projetar diante do atual momento no país para 2024.

“O MS Agro é fundamental para o produtor rural em sua tomada de decisão, bem como para o seu planejamento. Dessa forma, a Famasul cumpre seu papel de trazer conhecimento e compartilhar isso com todo o setor produtivo”, explica Marcelo Bertoni, presidente do Sistema Famasul, que fará a cerimônia de abertura.

O evento conta com duas palestras que completam os temas a serem abordados durante o encontro. O advogado Murillo de Aragão vai mostrar o cenário político atual no Brasil e as perspectivas para os próximos anos. Já o economista Marcos Troyjo traz como destaque o panorama e perspectivas macroeconômicas para o Brasil.

O MS Agro será realizado no dia 29 de novembro às 18h no auditório do Sistema Famasul. O vento conta como patrocinadores o Senar Mato Grosso do Sul, MS Florestal e Sistema OCB/MS.

