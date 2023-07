Campo Grande sediará o Seminário Nacional de Milho Safrinha

Neste ano Campo Grande será palco de um dos principais eventos da agricultura brasileira, o XVII Seminário Nacional de Milho Safrinha. O evento que acontece a cada dois anos, em diferente região do país, chegará ao Mato Grosso do Sul no dia 28 de novembro e se estenderá até o dia 30 do mesmo mês. Para participar, agricultores, empresários, pesquisadores e profissionais do setor agropecuário, devem se inscrever pelo site http://www.abms.org.br/snms2023/.

Durante a programação acontecerão palestras, exposições de produtos e serviços nos estandes dos patrocinadores, e ainda, apresentações de trabalhos acadêmicos por pesquisadores que inscreverem seus trabalhos. “O Seminário é um evento completo. Reunimos o produtor rural, agentes políticos, associações representativas, pesquisadores, fornecedores de produtos e serviços, todos em um mesmo ambiente, debatendo os avanços da cultura do milho”, explica o doutor André Lourenção, pesquisador da Fundação MS e coordenador do Seminário, em Campo Grande.

Nesta edição do Seminário, a organização ficou à cargo da Fundação MS. “A cada edição a Associação Brasileira de Milho e Sorgo, divide a responsabilidade com uma instituição que encabeça o projeto. O time da Fundação MS está engajado para fazer deste evento uma das principais edições. Estamos prontos para receber inscritos de todo país e repassar informações atuais, além de apresentar soluções estratégicas para produtores que se dedicam à produção do milho”, completa Lourenção.

Na programação já constam temas ligado às oportunidades de mercado para o milho safrinha, enfezamentos transmitidos por pulgões e cigarrinhas, manejo da cigarrinha-do-milho, consórcio de milho com capins, processo de integração lavoura-pecuária, manejo de adubação, adubação de sistema em solos arenosos e biológicos no manejo da fertilidade do solo.

Além da realização da Fundação MS, o evento conta com a promoção da Associação Brasileira de Milho e Sorgo, apoio científico da Embrapa e correalização da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS.

Leia mais: Colheita do milho já supera 18 mil hectares, em MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.