Suíno: preços estão em movimento de queda

Segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os valores do suíno vivo e da carne estão em queda em todas as praças que o centro acompanha.

Os pesquisadores explicam que a pressão é devido à menor demanda doméstica do suíno, e também do recuo no ritmo de exportação da carne brasileira no mês de maio. Além do recente movimento nos preços, os suinocultores consultados pelo Cepea, explicaram que estão preocupados com as baixas temperaturas nesta semana (15/05 a 21/05).

O clima frio exige aumento na oferta da ração para os animais, e isso consequentemente resulta em aumento nos custos de produção. Além disso, vale lembrar que os custos do farelo de soja e do milho, principais insumos da atividade, estão em patamares elevados.

Abril

Segundo o Cepea, no mês anterior, abril, os preços estavam elevados, tanto para o suíno vivo quanto para a carne. A intensificação das compras de novos lotes de animais para abate em frigoríficos, por conta da alta demanda doméstica era um dos principais fatores para a elevação.

Os produtores buscaram maiores valores na comercialização para garantir sua rentabilidade, por conta da demanda aquecida para o suíno vivo. Os preços do milho e farelo de soja, já estavam elevados.

Com dados do Cepea.

