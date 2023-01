BNDES anuncia a reabertura de crédito para agropecuária

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou a importância da reabertura de protocolos e contratações de operações de crédito no âmbito dos Programas Agropecuários do Governo Federal, anunciada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). São cerca de R$ 2,9 bilhões para os protocolos de novas operações no âmbito de diversas linhas do Plano Safra 22/23, que haviam sido suspensos no ano passado em razão do nível de comprometimento dos recursos.

“Isso mostra a sensibilidade do governo Lula de cumprir compromissos, revitalizar a agricultura, trazer investimentos que vão se transformar em oportunidades e em empregos. É só o começo de boas políticas públicas que vão fazer a agricultura brasileira cada vez mais forte, mais pujante e mais competitiva”, comentou o ministro, agradecendo ao presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Com a medida anunciada pelo BNDES, a reabertura em 1° de fevereiro prevê apoio à agricultura familiar e empresarial para custeio e investimento em diversas finalidades, como projetos de ampliação e modernização da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, sustentabilidade, armazenagem, inovação e modernização de cooperativas.

Lista dos programas que terão protocolos reabertos:

Programa Crédito Agropecuário Empresarial de Custeio;

Programa Crédito Agropecuário Empresarial de Investimento;

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF Custeio, no tocante à linha de crédito com taxa de juros prefixada de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) – PRONAF Custeio Faixa II;

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF Investimento.

Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural – PRONAMP Custeio e Investimento;

Programa para a Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária – Programa ABC

Programa para Construção e Ampliação de Armazéns – PCA;

Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária – INOVAGRO;

Programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido – PROIRRIGA;

Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras – MODERFROTA;

Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária – PRODECOOP; e

Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias – PROCAP-AGRO Giro.

