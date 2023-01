Raio atinge campo de futebol durante partida e assustada jogadores

A queda de um raio na lateral de um campo de futebol durante partida amadora assustou jogadores, na tarde deste domingo (29), em Nueva Londres, cidade localizada a 200 km do território sul-mato-grossense e a 140 da capital Assunción.

Imagens gravadas no local mostram a descarga elétrica atingindo a lateral do gramado, no momento chovia forte enquanto os jogadores dos dois times estavam em campo. Por sorte nenhum jogador ou torcedor saiu ferido.

O campo pertence ao Sportivo Nueva Londres, time do povoado de cinco mil habitantes e apesar do susto, os jogadores continuam em campo.

Na madrugada de hoje, temporal atingiu a cidade de Ponta Porã, separada por uma rua de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Conforme a Defesa Civil do município, foram 101 milímetros nas últimas 24 horas. Com o vento forte, que chegou a 69 quilômetros por hora, casas foram destelhadas e com a chuva forte, casas foram alagadas na região da Vila Áurea.

Veja o vídeo: