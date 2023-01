Polícia prende receptador em casa cheia de produtos roubados

A Polícia Civil identificou e prendeu um homem de 41 anos, por furto que aconteceu no dia 13 janeiro deste ano, no Jardim Veraneio, em Campo Grande. Durante a investigação, outro homem de 44 anos, também foi preso acusado de receptar os produtos.

Conforme a polícia, a equipe da 3ª Delegacia de Polícia, iniciou trabalho de investigação e localizou o suspeito no bairro Danúbio Azul e ao ser questionado ele acabou confessando o crime e levou os policiais a casa do ouro envolvido de 44 anos. No local a polícia encontrou vários produtos sem nota fiscal, o que, segundo a polícia, se trata dos objetos e eletroeletrônicos roubados.

No endereço onde estava o receptador a equipe policial flagrou em um dos quartos, além de um dos botijões furtados, vasta quantidade de objetos de origem desconhecida, com indícios de serem oriundos de furtos, pelo valor e condições dos bens acondicionados. Dentre os objetos localizados estão: televisores, relógios, escadas, máquina de solda, lavadora de alta pressão e uma bicicleta.

Os objetos foram encaminhados para a 3ª DP e serão restituídos às vítimas.