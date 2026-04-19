Feijoada de Jorge é celebração de fé, samba e ancestralidade

Comunidade da Escola de Samba Vila Carvalho realiza o evento com apoio do Grupo TEZ

O som do samba, o aroma marcante da feijoada e a força da fé se encontram neste domingo (19) na tradicional Feijoada de Jorge, realizada pela comunidade da Escola de Samba Vila Carvalho, em Campo Grande. Mais do que um evento festivo, a celebração se consolida como um importante encontro de espiritualidade, cultura popular e ancestralidade, reunindo moradores, sambistas e devotos em torno de uma das figuras mais reverenciadas do país.

A partir das 11h, na quadra da escola, localizada na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395, o público poderá vivenciar uma experiência que vai além do entretenimento. A programação mistura samba, partilha de alimentos e celebração coletiva, reforçando os laços comunitários. Neste ano, a festa conta com o apoio do Grupo Trabalho e Estudos Zumbi (Grupo TEZ), por meio do projeto Festividades Religiosas: Saberes e Ancestralidade.

A iniciativa tem fortalecido celebrações religiosas em diferentes territórios do Mato Grosso do Sul, valorizando manifestações que conectam fé, cultura negra e identidade comunitária. A atuação do projeto já alcançou eventos como a Folia de Reis da Comunidade Quilombola Águas de Miranda, em Bonito, e a Festa de São Sebastião na Comunidade Indígena Tarsila do Amaral, em Campo Grande.

Símbolo de coragem, proteção e resistência, São Jorge ocupa um lugar especial em diversas tradições religiosas. Cultuado no catolicismo e também nas religiões de matriz africana, onde é associado ao orixá Ogum, o santo representa a luta contra as injustiças e a defesa dos caminhos. Sua imagem, sempre montado a cavalo enfrentando o dragão, traduz a força simbólica que inspira gerações.

Para a professora Bartolina Ramalho Catanante, conhecida como Professora Bartô e presidenta do Grupo TEZ, apoiar a Feijoada de Jorge é reconhecer a potência cultural dessas celebrações. Segundo ela, eventos como esse reafirmam a presença da cultura negra nos territórios urbanos e mantêm viva a memória coletiva. Além disso, destaca o papel educativo dessas festividades, que transmitem valores, histórias e tradições às novas gerações.

Serviço: A Feijoada de Jorge será realizada neste domingo, 19 de abril, a partir das 11h, na quadra da Escola de Samba Vila Carvalho, localizada na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395, em Campo Grande (MS). O evento é aberto ao público.