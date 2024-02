Sorteio da +Milionária premia aposta de MS e três na Lotofácil

Nesta noite de quarta-feira (14), ocorreu o sorteio do concurso 121 da +Milionária. Uma aposta de Mato Grosso do Sul teve 5 acertos, rendendo um prêmio de R$ 5.976,03 para as quatro cotas do bolão. O registro foi feito no estabelecimento Bosque dos Ipês Serviços Lotéricos, em Campo Grande.

Os números sorteados foram 49-02-30-01-26-19, com os trevos 1-3. Apesar do prêmio máximo estimado em R$ 140 milhões, nenhum apostador levou o prêmio principal.

Já na Lotofácil, no concurso 3028, três apostas sul-mato-grossenses foram premiadas. Em Anaurilândia, um jogo registrado na Lotérica Trevo da Sorte rendeu R$ 3.441,47 para o bolão. As outras duas apostas foram feitas eletronicamente em Campo Grande, cada uma faturando R$ 1.720,77. As dezenas sorteadas foram 02-18-10-17-06-15-21-01-24-25-04-11-03-22-19.

Leia mais: