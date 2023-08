Com mais de 30 pontos, Fundo de Apoio lança a 7ª Campanha do Agasalho 2023

O FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) lançou a 7ª Campanha do Agasalho 2023. Como em todos os anos, o foco é atender à população que vive em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas em mais de 30 pontos, distribuídos pela cidade, por qualquer pessoa, empresa ou comunidade, até o dia 20 de julho.

Todas as secretarias municipais, a Prefeitura e o Instituto Mirim de Campo Grande são pontos de coleta. Neste ano, a academia Work Out, o shopping Bosque dos Ipês, shopping Campo Grande e o Pátio Central Shopping também abraçaram a campanha e são pontos de coleta.

“A cada edição, nossa campanha ganha mais apoiadores. Campo Grande sempre teve um público acolhedor e participativo. Contamos com a participação de todos, para que possamos, a cada ano, aquecer mais pessoas, pois mãos que doam amor nunca ficam vazias”, enfatizou a coordenadora geral do FAC, Adir Diniz.

O frio não espera, por isso, as entregas serão realizadas em duas datas, sendo a primeira dia 20 de junho e a segunda, dia 20 de julho. Conforme as doações vão chegando, a equipe do FAC realiza a triagem e separa as peças que serão entregues, pelas assistentes sociais, nas sete regiões da Capital, nas comunidades mais vulneráveis. “Se no ano passado o Fundo de Apoio arrecadou 14 mil peças, vamos dobrar essa meta e arrecadar 30 mil peças. Eu gosto de desafios e aquecer a quem mais precisa tem que ser um desafio nosso. É com iniciativas como essa que nós transformamos vidas”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

A campanha, que teve início no dia 1º de maio, já arrecadou dezenas de roupas de frio. As peças não precisam ser novas, mas devem estar em boas condições de uso. Além de mantas e cobertores, também é possível doar calças, blusas de frio, meias, gorros e calçados. Para quem não puder sair de casa, a doação pode ser retirada na residência.

Para isso, é preciso entrar em contato pelo telefone do FAC 2020-1361 para que o pedido seja analisado e agendado.

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

