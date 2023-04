Aprosoja MS apresenta demandas a Riedel

A fim de apresentar demandas do setor agrícola de Mato Grosso do Sul, o Diretor Financeiro da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, Jorge Michelc, reuniu-se nesta terça-feira (18), com o Governador do Estado, Eduardo Riedel, durante a Expogrande. A ação foi mobilizada pela Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul), e reuniu diversas entidades representativas do agro.

Entre as principais demandas apresentadas pela Aprosoja/MS, estão os avanços da infraestrutura, rodovias e estradas rurais, que são essenciais para o transporte da produção agrícola. “Sabemos que a produção de grãos hoje é muito expressiva, e foi sobre essa importância que viemos falar com o governo. Apresentamos o pedido da reforma de 35 pontes para o escoamento da produção de grãos, e solicitamos pontos de coletas de embalagens de defensivos, porque somos um país exportador de grãos e os nossos clientes tem um grande olhar sobre a forma de manuseio do meio ambiente e a sua preservação”, explicou Michelc.

A Associação também solicitou ações estratégicas que possam estimular o crescimento do setor e ajudar os produtores a superar os desafios enfrentados na produção.

“Abordamos com o governador a necessidade da construção de terminais de grãos em cidades estratégicas da produção agrícola, solicitamos a integração de regiões importantes em nosso estado, assim como a relicitação da BR-163. E com a resolução dessas demandas tenho certeza que iremos manter um crescimento

ainda maior na produção do Mato Grosso do Sul”, completou Michelc.

Também participaram da reunião organizada pela Famasul, representantes da Asumas, Novilho Precoce MS, Reflore, Ampasul, Asulcanas, Acrissul, Avimasul e outras entidades.

