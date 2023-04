Woody Harrelson pede teste de DNA para confirmar parentesco com Matthew McConaughey

Em uma entrevista, Woody Harrelson comentou sobre a incerteza que cercou sua amizade com Matthew McConaughey durante anos, devido à possibilidade de eles serem irmãos biológicos. Matthew afirmou que as famílias dos dois frequentemente confundem suas fotos, e que a mãe dele conhecia o pai de Woody, possivelmente de forma íntima.

“Bem, vou apenas dizer que há alguma veracidade nesse pensamento porque conversamos com Ma’ Mac, a mãe legítima de Matthew, e ela nos contou uma vez… quero dizer, isso é loucura”, disse Harrelson. “Há alguns anos estávamos na Grécia vendo a seleção dos Estados Unidos vencer a Copa do Mundo e mencionei algo sobre arrependimentos. E ela disse: ‘Eu conhecia… seu pai.’ E foram as elipses que achei um pouco problemáticas ou interessantes”, falou, dando ênfase na palavra “conhecia”.

Woody Harrelson ofereceu mais informações sobre a história inicialmente relatada por Matthew, explicando que ambos acreditam que as evidências sugerem um possível envolvimento romântico entre seus parentes.

“”No ano do nascimento [de Matthew], nove meses antes, a mãe dele estava em um período sabático de seu relacionamento com o suposto pai dele, Jim”, acrescentou Harrelson.

Matthew havia dito que encontrou recibos e documentos de possíveis encontros entre sua mãe e o pai de Woody no Texas em um período em que ela estava divorciada. Para sanar a dúvida, Woody conta que tenta convencer Matthew a realizar um teste de DNA, mas o amigo é receoso quanto ao resultado.

“Queremos fazer um teste [de DNA], mas para ele é muito mais importante”, disse Harrelson. “Quero dizer, ele sente que está perdendo um pai. Mas eu fico tipo, ‘não, você está ganhando um pai diferente e um irmão'”.

Com informações da Folhapress.

