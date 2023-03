Após queda em 2022, PIB do setor agropecuário deve voltar a crescer, neste ano

Projeção do instituto de pesquisa estima um aumento de 11,6%

Projeção do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), divulgada na última sexta-feira (24), aponta cenário positivo para 2023, no setor agropecuário, no Brasil. Após queda no PIB (Produto Interno Bruto) da área, de 1,7%, em 2022, a estimativa é de um aumento de 11,6%, neste ano.

O secretário da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Adelaido Vila, comentou o anúncio. “Após a queda do ano passado, a expectativa do Ipea nos anima demais”, disse o titular da secretaria, ao jornal O Estado.

Vila ainda destacou o momento climático chuvoso, pelo qual o Estado vem passando, frisando que a ação tende a fortalecer as pastagens novamente, para revigorar o setor agropecuário em Mato Grosso do Sul.

Representando forte crescimento, uma parcela da melhoria se deve, em parte, à recuperação da safra de soja no ano passado, dado que foi mantido em relação à previsão anterior para a atividade. Conforme a projeção, entre os segmentos, o vegetal apresenta avanço médio de 14,2%, enquanto a produção animal contará com crescimento de 0,8%. Sobre o cenário, o Ipea destaca a produção da soja. “Na produção vegetal, as novas estimativas para as produções de milho e café, na safra 2023/2024, compensaram a revisão para baixo, na produção de soja e mantiveram o VA (valor adicionado) do setor com alta de

11,4%”.

Se destacando, a soja tem aumento estimado em 21,3%, seguidos de milho (10,2%) e café (5,7%). Em contraste, o arroz e o trigo aparecem em um panorama desfavorável, com estimativa de queda, respectivamente, de 6% e A produção animal não se apresenta com grandes mudanças, é o que indica a

conjectura da pesquisa econômica, que projeta uma situação menos otimista para a

atividade em 2023, tendo como justificativa a desaceleração no crescimento da produção de suínos e na manutenção de um cenário adverso para a de leite.

Já para a pecuária, a estimativa é de alta de pelo menos 2,6% para bovinos, 4,4% para aves e ainda 3,2% para a produção de ovos. Quando o assunto é a criação de porcos, o aumento previsto é de 2,2%. Em oposição, o leite tem queda avaliada em 1,4%.

Os dados do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) referente ao valor bruto de produção agropecuária confirmam a tendência de crescimento, com estimativa de injetar R$ 1,249 bilhão na economia brasileira, neste ano.

Por Evelyn Thamaris – O Estado

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.