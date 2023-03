Juca chaves morre aos 84 anos na Bahia

Jurandyr Czaczkes Chaves, conhecido no país por Juca Chaves, humorista que na década de 80 e 90 fez muito sucesso com suas paródias faleceu neste domingo (26), no hospital São Rafael, na Bahia.

Com formação em música clássica, começou a compor ainda na infância. Iniciou sua carreira no fim da década de 1950, tocando modinhas e trovas.

Foi um crítico da ditadura militar e se exilou em Portugal e na Itália na década de 1970. De volta ao Brasil, apresentou programas de televisão na década de 1980.

Entre suas canções mais conhecidas estão Caixinha, Obrigado, A Cúmplice, Menina, Que Saudade, Por Quem Sonha Ana Maria e Presidente Bossa Nova.

O hospital emitiu uma nota lamentando o falecimento do artista e declarando que a causa foi complicações respiratórias. Sem autorização de familiares, não puderam dar mais detalhes.

