Colisão com três carros na BR262 termina com um óbito

O Grave acidente ocorrido com a pista molhada neste domingo (26), na Av engenheiro Júlio Cesar alamy envolvendo três carros termina com um óbito.

Segundo testemunhas o carro Renault Duster seguia sentido aeroporto Santa maria – Br 262 quando aquaplanou e foi parar na pista contrária, quando nesta hora na pista um Ford Fiesta estava ultrapassando o celta que colidiu com o Duster e envolveu o celta, terminando em uma tripla batida.

O motorista do celta morreu no local e ficou preso nas ferragens, o motorista do Duster foi encaminhado em estado estável para a Santa Casa e o motorista do celta recusou atendimento e saiu an dando do local.

Devido o impacto da batida o motorista do Duster chegou a ser arremessado para fora do veículo.

