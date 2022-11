Acordo sobre ações visando saúde animal é assinado entre Brasil e Paraguai

Um memorando de entendimento sobre cooperação visando a saúde animal foi assinado nesta quarta-feira (23) pelos Ministérios da Agricultura e Pecuária do Brasil e do Paraguai.

“Brasil e Paraguai possuem desafios semelhantes, em especial, nas regiões fronteiriças”, afirmou Marcos Montes, atual Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil.

O objetivo dessa iniciativa entre os dois países é que eles possam cooperar na troca de informações sobre a saúde animal, na ação conjunta de vigilância epidemiológica nos municípios localizados na linha de fronteira e na ação conjunta de vigilância sanitária nos pontos de ingresso na linha de fronteira.

Um outro assunto tratado durante a assinatura do memorando foi sobre os trâmites para possibilitar o cultivo de tilápia no Reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que fica na fronteira entre os países.

É estimado que o potencial da produção alcance 400 mil toneladas anuais de tilápia, gerando um faturamento anual de R$ 2 bilhões e 10 mil postos de trabalho diretos e 40 mil postos indiretos.

Porém, para que seja possível viabilizar a produção, é necessário alterar algumas leis por parte do Paraguai e remodelar o Acordo para Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes celebrado entre os respectivos governos em 1999 para autorizar o cultivo de espécies exóticas no reservatório.

