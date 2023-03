Prefeita altera projeto para locação social na Capital

Capital recebe ampliação de vagas em projeto habitacional voltado para as famílias carentes, pessoas portadores de alguma deficiência, mulheres que sofrem agressão dentre outros requisitos para que a Prefeitura divida o valor do aluguel do morador.

Nesta última segunda-feira (20), a prefeita Adriane Lopes assinou o Decreto n. 15.167 de 24 de março de 2022, com novas regulamentações para o Programa de Locação Social, gerido pela Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), que de R$1.000 reais para a ser no valor de R$1200,00 reais o valor do imóvel, no qual a administração paga metade do valor.

“Nós estamos fazendo justiça social com esse projeto pioneiro no Estado. Como ele deu muito certo, nós estamos ampliando e as vagas, de 100 para 200, além de beneficiar mais famílias de outras categorias, tanto com a integralidade do valor, quanto com metade do aluguel, levando dignidade as nossas famílias”, ressaltou a prefeita Adriane Lopes (Patriota).

Conforme explica o diretor adjunto da Amhasf, Claudio Marques, as alterações no programa garantem mais justiça social, ao levar em consideração os casos específicos e particularidades em que a família necessita do aporte total do valor do aluguel. “Nós identificamos, ao decorrer dos primeiros meses do programa em operação, que algumas situações específicas necessitam desse auxílio integral.

No momento, as inscrições estão abertas para que os interessados participem em três modalidades distintas: locação de imóveis nas Regiões Urbanas do Segredo, Imbirussu, Anhanduizinho, Lagoa, Prosa e Bandeira (até o dia 31 de março), outro de locação de imóveis na Região Central de Campo Grande (até o dia 17 de abril) e um processo seletivo especial para os idosos que queiram residir em qualquer região da Capital (também até o dia 17 de abril).

O projeto existe desde 2021 e foi implementado durante a gestão do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), e agora a prefeita está melhorando o programa devido o sucesso e necessidade diante das atuais condições econômicas do país.

