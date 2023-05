Polícia prende paraguaio poucas horas após matar brasileiro na fronteira

Um paraguaio de 39 anos, foi preso na tarde de ontem (21), acusado de matar um brasileiro de 37, no último final de semana, próximo à linha internacional entre Brasil e Paraguai, em Coronel Sapucaia, a 396 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, após receberem informações do assassinado, foi aberta uma investigação para localização do autor. De imediato, os policiais realizaram diligências na fronteira, quando encontraram o paraguaio, que tinham as mesmas características, conforme relato de testemunhas.

Ainda de acordo com a polícia, o paraguaio quando foi localizado, estava com a mão machucada e sangrando, além de marcas de sangue pela roupa.

O autor recebeu a voz de prisão e foi encaminhado a delegacia para procedimentos cabíveis.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.