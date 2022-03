Dourados reconhece como Utilidade Pública Municipal a Associação Douradown

O prefeito Alan Guedes assinou hoje (21), a lei que reconhece a Utilidade Pública Municipal a Associação Douradown, criada a partir da necessidade de unir esforços e proporcionar inclusão às pessoas com Síndrome de Down.

A assinatura foi celebrada pois marca uma data especial para todos que apoiam a causa, já que dia 21 de março é o Dia Mundial da Síndrome de Down. A data foi criada pela Down Syndrome International e escolhida por representar a singularidade da triplicação (trissomia) do cromossomo 21 que causa a ocorrência genética. “A Associação pode contar com nosso apoio, sabemos a importância do trabalho desenvolvido e de como ele impacta na vida de cada família. É muito gratificante pode participar dessa caminhada”, pontuou o prefeito.

A Douradown foi fundada em 30 de agosto de 2019, nasceu da reunião de pais, familiares e amigos de pessoas com a síndrome que se juntavam para conversar e trocar experiências. Os encontros foram se tornando formais e ganhando apoiadores com o tempo.

O presidente da Associação, Carlos Aparecido Ferreira, comentou sobre a importância do reconhecimento de utilidade pública municipal. “Nosso projeto foi crescendo e veio a necessidade de criar um corpo jurídico, para ter uma sede e ampliar nossos trabalhos e incluir o máximo de pessoas com Down. E agora nós ganhamos o direito de poder ter o apoio do poder público, ter profissionais, reformar a sede. Coisas que antes não eram possíveis”, completou Carlos.

Além do prefeito e do presidente da Douradown, participaram da reunião de assinatura, Leonardo Seefelder e o vereador Sérgio Nogueira, criador do projeto de lei junto com o vereador Laudir Munaretto. “Estamos vendo o quanto essa associação tem crescido, ampliado as suas atividades e os seus objetivos futuros que vão demandar atenção do poder público, da administração municipal em ajudar concedendo uma área específica para construção de uma sede e também a necessidade de recursos para ações na área da saúde, da educação, da assistência social”, apontou Sérgio.

Também esteve presente no ato a deputada estadual Mara Caseiro.