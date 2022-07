Levantamento de peso: Nathasha Rosa leva medalha de prata

O Brasil volta a se destacar no Pan-americano de Levantamento de Peso nesta segunda-feira (25) realizado em Bogotá (Colômbia). A atleta Nathasha Rosa levou uma medalha de prata e duas medalhas de bronze para a seleção brasileira.

É PRAAAATA! É BROOONZE! 🥈🥉🏋️‍♀️ É de Nathasha Rosa (49kg), no Pan de levantamento de pesos em Bogotá 🇨🇴 🥈 Arranco – 84kg

🥉 Arremesso – 106kg

🥉 Total – 190kg É medalha tripla para o 🇧🇷! pic.twitter.com/iJO0vaRcRw — Time Brasil (@timebrasil) July 25, 2022

Nathasha consegui uma medalha de prata no arranco, e duas de bronze em arremesso e total, a atleta totalizou 190 kg na soma das notas obtidas. A brasileira começou levantando 80 kg no arranco e em seguida conseguiu erguer até 84 kg, oque garantiu a medalha de prata ao time do Brasil.

Já no arremesso a brasileira começou nos 101 kg e finalizou em 106 kg, oque garantiu uma medalha de bronze e um novo recorde de arremesso do time brasileiro.

A irmã de Nathasha, Emily Rosa garantiu no último domingo (24) três medalhas de ouro para a seleção brasileira, na categoria de 45 kg a esportista conseguiu 73 kg no arranco, 90 kg no arremesso, totalizando 163 kg.

Confira programação dos jogos

Terça (26)

16h – 73kg masculino

18h – 59kg feminino

20h – 81kg masculino

Quarta, (27)

16h – 64kg feminino

18h – 89kg masculino

20h – 71kg feminino

Quinta (28)

14h – 96kg masculino

16h – 73kg feminino

18h – 102kg masculino

20h – 81kg feminino

Sexta (29)

14h – 87kg feminino

16h – 109kg masculino

18h – +87kg feminino

20h – +109kg masculino

Com informações do site Agência Brasil.