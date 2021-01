Dólar fecha sessão em alta e vai a R$ 5.36

O dólar comercial fechou hoje (21) em alta de 0,99% ante o real, cotado a R$ 5,364 na venda. Mais cedo, o dólar chegou a cair quase 1,5% ante o real, mas inverteu a queda e passou a subir.

Ontem (20), a moeda norte-americana caiu 0,63% ante o real, cotado a R$ 5,312 na venda. O mercado de câmbio sofreu uma reviravolta nesta quinta-feira e o dólar saltava mais de 1%, depois de cair na mesma intensidade pela manhã, com analistas voltando a citar riscos fiscais em meio à percepção de desorganização no enfrentamento da pandemia.

O dólar chegou a cair 1,49% na mínima de mais cedo, influenciado pelo ambiente externo positivo e pela leitura de que o Banco Central se encaminha para subir a Selic.

O real saiu do melhor desempenho global da sessão para ocupar a ponta de baixo, descolando da grande maioria de seus pares, enquanto o índice do dólar recuava 0,26%. Investidores apostam que um grande pacote de estímulo nos EUA sob o governo Joe Biden e o apoio dos bancos centrais globais amortecerão danos econômicos causados pelo choque do coronavírus.

*Com informações da Uol

