Capital recebe plantio de 70 mudas de árvores

Ação da Prefeitura visa contribuir com a arborização dos espaços públicos

Com a finalidade de promover a arborização dos espaços públicos da Capital, a Prefeitura realiza o plantio de 70 mudas de árvores na Praça do Rádio. A ação ocorre por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur).

As mudas, de espécies nativas e frutíferas, são provenientes do Viveiro Municipal Flora do Cerrado e neste período de plantio é feita a aplicação de um gel que auxilia na capacidade de retenção e reserva de água para as plantas.

Segundo o secretário da Semadur, Luís Eduardo Costa o apoio da população é importante para o resultado positivo da iniciativa.

“Precisamos que a população apoie nossos plantios cuidando das mudas. Infelizmente, ainda temos índices de 40% em média de perdas de árvores por conta do vandalismo. Tem pessoa que por pura maldade danifica a árvore, quebram os galhos. Por isso precisamos que todos entendam que uma cidade arborizada traz mais qualidade de vida, bem-estar, e não somente aos cidadãos como a fauna que nela habita”, comenta.

Devido a chegada do período de chuvas, a Semadur adianta que os plantios nas vias públicas serão intensificados.

(Com informações da assessoria)

